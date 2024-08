Paracanottaggio, Giacomo Perini ed il quattro con PR3 misto affronteranno i ripescaggi alle Paralimpiadi

Le batterie del paracanottaggio alle Paralimpiadi di Parigi 2024 rimandano i due equipaggi azzurri ai ripescaggi di domani: Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile si conferma comunque in piena lotta per un gradino del podio, mentre il quattro con PR3 misto offre una prestazione in linea con un possibile ingresso in Finale A.

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini si classifica secondo nella seconda serie in 9’08″50 e dovrà disputare i recuperi: l’azzurro ottiene il terzo crono complessivo. A staccare subito il pass per l’ultimo atto è il britannico Bejamin Pritchard, alla miglior prestazione paralimpica in 8’51″26, ad un soffio dalla miglior prestazione mondiale (8’50″38). Dalla prima serie va in Finale A, invece, l’ucraino Roman Polianskyi, vittorioso in 9’04″88.

Nel quattro con PR3 misto Carolina Foresti, Tommaso Schettino, Greta Elizabeth Muti e Marco Frank, con Enrico D’Aniello al timone, chiudono al terzo posto in 7’07″90 nella prima batteria e dovranno affrontare i ripescaggi: gli azzurri fanno segnare il sesto tempo complessivo. Direttamente in Finale A il Regno Unito, con la miglior prestazione mondiale in 6’43″68, e la Germania, seconda in 6’56″84. Dalla seconda serie centrano l’ultimo atto gli Stati Uniti, primi in 6’57″18, e la Francia, seconda in 7’02″13, che beffa l’Australia, terza in 7’02″74, che sarà costretta a passare per i recuperi.