Tennis, i precedenti tra Musetti e Auger Aliassime. Canadese in vantaggio, ma sulla terra…

Cento anni dopo Lorenzo Musetti può portare una medaglia nel torneo di singolare maschile. Il toscano scenderà in campo in serata per la finalina del bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Musetti è stato sconfitto in semifinale da Novak Djokovic, mentre il nordamericano si è arreso a Carlos Alcaraz.

Sono cinque i precedenti tra Musetti ed Auger-Aliassime (canadese avanti 3-2), ma i due non si affrontano addirittura da due anni. L’ultimo scontro è quello risalente alla semifinale di Coppa Davis, dove si è imposto il canadese in due set per 6-3 6-4. Si giocava sul cemento indoor, stessa superficie dell’altra vittoria del canadese nella semifinale del torneo di Firenze, con il nordamericano che si impose 6-2 6-3.

Sempre nel 2022 i due si sono affrontati una terza volta, ma questa volta sulla terra rossa di Montecarlo. Sul rosso è arrivato il successo dell’azzurro sempre in due set con il punteggio di 6-2 7-6.

Le precedenti due sfide risalgono al 2021. La primissima si è tenuta sulla terra rossa di Barcellona con la vittoria in rimonta di Auger-Aliassime (4-6 6-3 6-0); mentre successivamente i due si sono affrontati sempre sulla terra a Lione in una vittoria soffertissima dell’azzurro per 7-6 3-6 7-5.