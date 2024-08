Tennis, Flavio Cobolli si illude, poi cede alla distanza contro Korda nella finale di Washington

Si ferma proprio sul più bello la splendida cavalcata di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Washington (Stati Uniti). Il nativo di Firenze, infatti, è stato sconfitto in finale dal padrone di casa Sebastian Korda con il punteggio di 64 26 06 in appena un’ora e 35 minuti di gioco. Un match che aveva illuso il nostro portacolori, davvero efficace nel primo set, salvo poi cedere abbastanza nettamente al ritorno del padrone di casa, che nei due parziali successivi ha ceduto solamente 2 game su 12. Ad ogni modo un cammino di spessore per il fiorentino che conferma il suo ottimo momento e la crescita messa in mostra in questo 2024.

LA PARTITA

Il primo parziale vede subito un Cobolli molto concentrato, ma è Korda a dominare nei propri turni di servizio, perdendo due soli punti nelle prime 4 occasioni. Al primo momento di difficoltà, però, arriva puntuale il break di Cobolli che strappa la battuta allo statunitense nel decimo game e si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4 in 35 minuti.

Il secondo set si apre di nuovo sul filo dell’equilibrio ma tutto cambia al quinto game. Cobolli concede due palle break e Korda ne approfitta per salire sul 3-2. Il numero 22 del ranking mondiale non si ferma più e, dopo essere salito sul 4-2, toglie di nuovo il servizio all’italiano, fino ad andare a chiudere il set per 6-2 in appena 29 minuti.

Korda torna in piena fiducia, mentre il classe 2002 italiano crolla, senza mezzi termini. Il terzo set, sostanzialmente, non si gioca nemmeno. Tre turni di servizio per Cobolli e altrettanti break subiti, mentre dall’altra parte i turni di battuta procedono senza intoppi, per un secco 6-0 che manda i titoli di coda sul match dopo 31 minuti.

STATISTICHE – Sul fronte degli ace vince Korda per 7-6. Doppi falli 4-0 Cobolli. % prima di servizio 65% Korda, 55% Cobolli.