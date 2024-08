Tennis, Felix Auger-Aliassime piega in tre set Ruud e raggiunge Alcaraz nella semifinale olimpica

Confronto duro e anche con tante energie mentali messe sul campo. Su queste basi è andato in scena il terzo quarto di finale di quest’oggi nel torneo olimpico del tabellone di singolare maschile a Parigi. Sulla terra rossa francese, il canadese Felix Auger-Aliassime (n.19 del mondo) ha prevalso contro il norvegese Casper Ruud (n.9 ATP) con lo score di 6-4 6-7 (8) 6-3. Il nativo di Montreal non è stato lucidissimo nella gestione del confronto dal secondo parziale in avanti, ma alla fine ha trovato la strada e sarà a lui giocare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale.

Nel primo set la grande profondità nei colpi di Auger-Aliassime fa danni nella metà campo dello scandinavo. Ruud è costretto a salvare due palle break nel terzo game, ma non può nulla nel settimo, pur, lottando strenuamente. In questo modo, la frazione si chiude sul 6-4 in favore del nordamericano.

Nel secondo set Auger-Aliassime parte forte e con grande pesantezza di palla va avanti di un break. Ruud ha uno scatto d’orgoglio nel sesto game, quando finalmente strappa il servizio all’avversario e conquista il contro-break. Nel nono game, lo scandinavo è chiamato a cancellare quattro palle break dal sapor di match-point, ma riesce a trascinare l’avversario al tie-break. Una lotta durissima in cui la determinazione di Casper ha la meglio sullo score di 10-8.

Nel terzo set Auger-Aliassime recupera un minimo di tranquillità. Nel secondo game il canadese piazza la zampata e lo strappo si rivela decisivo. Felix non concede più nulla nei propri turni in battuta e l’epilogo è sul 6-3.