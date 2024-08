Tennis, Ebden/Peers conquistano l’oro olimpico in doppio! Piegati Krajicek/Ram al match tie-break

Una vittoria in rimonta per gli australiani Matthew Ebden e John Peers nella Finale per l’oro del torneo olimpico di tennis riservato al doppio maschile. La coppia aussie è riuscita a piegare la resistenza degli statunitensi Austin Krajicek/Rajeev Ram con lo score di 6-7 (6) 7-6 (1) 10-8. Una partita che si è risolta al match tie-break, con i due australiani capaci di mettersi al collo il metallo più pregiato.

Nel primo set la coppia americana, scampato il pericolo del break, piazza il colpo nel sesto game, approfittando di qualche imprecisione dei giocatori dalla terra dei canguri. Gli aussie, però, ritrovano il filo del discorso poco dopo e pareggiano i conti in risposta. La frazione si sviluppa sul filo dell’equilibrio e al tie-break, in questo confronto di dettagli, Krajicek e Ram si rivelano superiori, aggiudicandosi il parziale 8-6.

Nel secondo set gli statunitensi scappano nelle prime fasi, andando avanti di un break, ma gli australiani reagiscono nell’ottavo gioco e impattano sul 4-4. Altro tie-break e stavolta sono Ebden e Peers a essere perfetti nella gestione, dominando letteralmente sul 7-1.

Il match tie-break decide ed è un’altalena di emozioni perché gli aussie, sull’inerzia della frazione precedente, si portano sull’8-2 e sembrano avere in tasca la vittoria. Krajicek e Ram però non si danno per vinti, cancellando ben tre palle match, prima di capitolare sul 10-8.

Nella Finale per il bronzo, Stati Uniti che hanno centrato l’obiettivo con la coppia formata da Taylor Fritz e Tommy Paul, a segno con il punteggio di 6-3 6-4 contro i cechi Machac/Pavlasek.