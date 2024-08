Taekwondo, Simone Alessio domina al primo turno e raggiunge i quarti alle Olimpiadi

Un uomo in missione. Simone Alessio mette subito le cose in chiaro e lancia un segnale inequivocabile alla concorrenza, facendo valere il suo status di prima testa di serie e superando in scioltezza gli ottavi di finale senza spendere troppe energie. Il numero 1 al mondo dei -80 kg raggiunge dunque i quarti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui troverà l’iraniano Mehran Barkhordari.

Il due volte campione iridato, esentato dal turno preliminare, ha dominato di fatto il suo match d’esordio sul tatami del Grand Palais imponendosi in due round sul kazako Batyrkhan Toleugali e restando in corsa per le medaglie a cinque cerchi. Alessio vuole riscattare la cocente delusione della sua prima Olimpiade, quando non andò oltre un 9° posto a Tokyo.

Il fenomeno calabrese classe 2000, dopo una prima fase di studio, ha indirizzato l’andamento del combattimento negli ultimi 40 secondi del round d’apertura, sbloccando il punteggio con un calcio alla testa da 3 punti e chiudendo i conti con un colpo alla corazza, oltre alla caduta e al conseguente cartellino giallo del suo avversario (6-0 lo score del parziale).

A differenza della prima frazione, nel secondo round Alessio ha piazzato il calcio al tronco da 2 punti dopo soli 24 secondi riuscendo poi a gestire abbastanza agevolmente il vantaggio grazie alle sue lunghe leve. Inutile il forcing finale del kazako, incappato in un Gam-jeom per caduta nel tentativo di colpire il nostro portacolori. L’azzurro si è poi giocato una sanzione (per fuga dall’area di combattimento) ormai a tempo scaduto, fissando il punteggio finale del round sul 3-1.