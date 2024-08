Surf, stabilite le semifinali maschili delle Olimpiadi, tra le donne due brasiliane ai quarti

Dopo diverse cancellazioni il surf per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è finalmente tornato in azione grazie al miglioramento delle condizioni meteo. A Teahupo\’o, Tahiti, nella nottata italiana sono andati in scena i quarti di finale del comparto maschile, mentre per quanto riguarda quello femminile, si trattava ancora del terzo turno delle eliminatorie.

Il primo quarto di finale maschile ha visto il successo del peruviano Alonso Correa contro il nipponico Reo Inaba con il punteggio di 10.50 a 10.16. La seconda sfida era un derby francese con Kauli Vaast che ha sconfitto Joan Duru per 15.33 a 12.33. Un altro derby, ma questa volta in salsa brasiliana, tra Gabriel Medina e Joao Chianca con il successo del primo per 14.77 a 9.33. Infine derby australiano con Jack Robinson che supera Ethan Ewing 15.33 a 13.00.

In precedenza si era disputato anche il terzo turno femminile dopo la varie cancellazioni. La statunitense Caroline Marks ha avuto la meglio della cinese Siqi Yang per 6.93 a 1.63, quindi l’australiana Tyler Wright ha superato l’israeliana Anat Lelior per 11.10 a 7.74. Il derby francese tra Johanne Defay e Vahine Fierro ha visto il successo della prima (9.00 a 7.54), quindi la statunitense Carissa Moore ha superato la sudafricana Sarah Baum per 8.16 a 3.87.

La spagnola Nadia Erostarbe ha piegato la giapponese Shino Matsuda (8.34 a 5.84), mentre la brasiliana Tatiana Weston-Webb ha dominato contro la statunitense Caitlin Simmers per 12.34 a 1.93. Nel derby verde-oro tra Luana Silva e Taina Hinckel successo della prima con un tirato 6.77 a 5.93, mentre nell’ultimo round la costaricense Brisa Hennessy ha vinto contro la lusitana Yolanda Hopkins per 12.34 a 9.90.