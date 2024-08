Surf, cancellate le semifinali maschili e femminili: nuovo programma fino alla finale, tv e streaming

Prosegue, quanto mai a singhiozzo, il programma del surf (maschile e femminile) per quel che riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel corso della notte italiana, infatti, dovevano disputarsi le semifinali dei due comparti, che avrebbero poi messo in discesa la strada verso la consegna delle medaglie.

Le avverse condizioni meteo che si sono manifestate a Teahupo\’o, Tahiti, hanno reso inevitabile il rinvio di tutte le gare, per un programma che ora vedrà tutte le competizioni compresse in una sola giornata, quella di domani, lunedì 5 agosto. Cosa prevedrà ora il nuovo calendario?

Alle ore 19.00 si partirà con le semifinali maschili (il peruviano Alonso Correa contro il francese Kauli Vaast, quindi il brasiliano Gabriel Medina contro l’australiano Jac Robinson), quindi alle ore 20.12 toccherà a quelle femminili (la statunitense Caroline Marks contro la francese Johanne Defay, quindi la brasiliana Tatiana Weston-Webb contro la costaricense Brisa Hennessy).

Alle ore 21.24 scatteranno le sfide per le medaglie di bronzo. Quella maschile precederà quella femminile delle ore 22.05. I match per la medaglia d’oro invece, prenderanno il via alle ore 22.46 con il comparto maschile, quindi alle ore 23.27 toccherà alle donne.

PROGRAMMA SURF PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

Ore 19.00 Semifinali maschili

Ore 20.12 Semifinali femminili

Ore 21.24 Finali per il bronzo maschile

Ore 22.05 Finali per il bronzo femminile

Ore 22.46 Finale per l’oro maschile

Ore 23.27 Finale per l’oro femminile

PROGRAMMA SURF PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.