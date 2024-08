Surf, definite anche le semifinali femminili, ora sarà caccia alle medaglie

Dopo un calendario complicato per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è finalmente tornato in azione il surf grazie al miglioramento delle condizioni meteo. A Teahupo\’o, Tahiti, nella nottata italiana sono andati in scena i quarti di finale del tabellone femminile, mentre quello maschile aveva già disputato le sue gare nella giornata precedente. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Nel primo quarto di finale è arrivato il successo della statunitense Caroline Marks con il punteggio di 7.77 contro il 5.37 dell’australiana Tyler Wright, quindi nella seconda sfida successo della francese Johanne Defay contro lo statunitense Carissa Moore con il punteggio di 10.34 a 6.50.

Nel terzo quarto di finale, invece, la brasiliana Tatiana Weston-Webb ha piegato la spagnola Nadia Erostarbe per 8.10 a 6.34, mentre nell’ultimo scontro la costaricense Brisa Hennessy ha avuto la meglio sulla brasiliana Luana Silva con il punteggio di 5.47.

A questo punto ci attendono le semifinali che si disputeranno con i seguenti accoppiamenti: Caroline Marks sfiderà Johanne Defay, quindi scontro sudamericano tra Tatiana Weston-Webb contro Brisa Hennessy.