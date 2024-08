Superbike, Toprak Razgatlioglu vince gara-1 a Portimao, Danilo Petrucci sul podio

Toprak Razgatlioglu vince gara-1 del Gran Premio del Portogallo a Portimao nel Mondiale Superbike 2024. Una grande prova da parte del turco che trionfa per l’undicesima volta consecutiva: eguagliati i primati di Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Davvero dominante il pilota della BMW che quindi scappa sempre via in classifica generale.

A sette decimi in seconda posizione arriva il rivale di sempre Alvaro Bautista: lo spagnolo della Ducati ha dato tutto, mostrando di avere un eccelso passo gara rimontando dalla nona posizione che aveva dopo la partenza fino alla seconda posizione finale, infilando una serie di sorpassi spettacolari in una gara tutta in rimonta.

Chiude il podio un grandissimo Danilo Petrucci che ha sfruttato una partenza decisamente brillante nella quale ha seguito Lowes, poi è riuscito a resistere alla distanza e a rimanere fra i primi tre per quello che oggi era il piazzamento massimo con due piloti irraggiungibili ad occupare le prime due posizioni. Razgatlioglu l’ha passato a metà gara e lui non ha avuto la forza di riportarsi sotto.

Più indietro gli altri italiani: conclude in settima posizione Nicolò Bulega staccato di oltre cinque secondi e in ottava Axel Bassani, mentre fuori dai primi dieci arrivano Andrea Locatelli, undicesimo, e Michael Ruben Rinaldi, sedicesimo.