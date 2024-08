Su che canale Italia-Serbia di volley femminile stasera in tv: orario, programma streaming

Cresce l’attesa per Italia-Serbia, quarto di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per stasera (ore 21.00), quando andrà in scena il big match del primo turno a eliminazione diretta: le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione alle semifinali, dove incrocerebbero la Turchia, che in mattinata ha regolato la Cina al tie-break. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, appassionante e avvincente tra due pretendenti alle medaglie.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver disputato un’eccellente fase a gironi, caratterizzata da tre vittorie molto nitide contro Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0), Turchia (3-0). La Serbia, invece, ha faticato parecchio nella sua prima settimana ai Giochi, incappando nei ko contro USA (2-3) e Cina (1-3) e riuscendo a meritarsi il passaggio del turno soltanto grazie al successo con il massimo scarto sulla poco quotata Francia.

La nostra Nazionale cercherà di arginare le Campionesse del Mondo, sospinte dalla micidiale bomber Tijana Boskovic, MVP delle ultime due rassegne iridate. Il duello con Paola Egonu dovrebbe essere uno dei temi caldi dell’incontro tra il sestetto del CT Julio Velasco e la formazione di coach Giovanni Guidetti, che tra le proprie fila annovera anche una grande regista come Maja Ognjenovic e una centrale di qualità come Jovana Stevanovic. L’Italia farà leva anche sulla regia di Alessia Orro, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, quarto di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Rai . I Giochi sono disponibilo per gli abbonati su Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA VOLLEY OGGI

Martedì 6 agosto

Ore 21.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv gratis e in chiaro: Rai 2.

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.