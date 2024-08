Stefano Mei esalta l’Italia: “Le Olimpiadi sono state un firmamento: voto 8. Se i quarti posti fossero stati medaglie…”

Stefano Mei, Presidente Fidal, ha stilato il proprio bilancio su quanto fatto dall’Italia dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiuse con tre medagli e diciassette finalisti per il sesto posto nella classifica a punti: “Se a Tokyo hanno brillato cinque stelle, qui è stato un firmamento. Se dicessi che non avrei preferito vincere cinque ori, non sarei soltanto ipocrita ma anche un po’ stupido. È ovvio che quando hai un benchmark di questo genere, qualunque cosa tu faccia dopo, difficilmente la riesci a migliorare. Avevo parlato della possibilità di vincere otto medaglie: facendo i conti abbiamo tre medaglie e cinque quarti posti molto vicini al podio, quindi la previsione era corretta“.

Il numero 1 dell’atletica tricolore ha proseguito: “Di Parigi dobbiamo considerare altri aspetti: i 17 finalisti mancavano da quarant’anni e a Los Angeles non c’era il blocco dell’Est, non una cosa da poco in quel periodo. Questa compattezza e questa profondità di squadra mi lasceranno un ricordo dell’Olimpiade assolutamente positivo e mi fanno dire che c’è futuro. Le contro-prestazioni che ci sono state hanno avuto motivi oggettivi: Gimbo ha avuto una colica renale una settimana prima della gara della vita, Fabbri nullo da 22,80 al primo lancio e poi inizia a piovere, Stano si spacca un piede il 21 aprile, Palmisano prende il Covid. Non sono scusanti, sono fatti“.

Stefano Mei ha poi puntualizzato sulla condizione fisica di alcuni big e ha anche dato un voto alla spedizione: “Nonostante tutte queste situazioni, i ragazzi sono andati bene. Anche chi era uscito alla grande dagli Europei, pensiamo a Nadia Battocletti. Dire che il problema è stato anticipare l’Europeo a giugno, che ha dovuto creare due picchi di forma, è una stupidaggine. Simonelli purtroppo ha fatto un errore che in un 110 ostacoli ci sta. Però la squadra che è uscita così bene dagli Europei è venuta qui e ha fatto altrettanto bene, poi chiaro che qualche alto e basso ci può stare. Un voto? Ai miei ragazzi do 8”.