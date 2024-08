Startlist cronometro Vuelta a España 2024: orari 17 agosto, pettorali di partenza, tv, streaming

Sabato 17 agosto incomincerà la Vuelta a España 2024, terzo e ultimo Grande Giro della stagione. Ad aprire le danze sarà una cronometro individuale di 12 km da Lisbona a Oeiras (in Portogallo), lungo un tracciato completamente pianeggiante e adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Potremmo già assistere ad alcuni distacchi tra i big in lotta per la maglia roja e noteremo già quali saranno i valori in campo.

Lo sloveno Primoz Roglic partirà da favorito numero 1, ma sono tanti i pretendenti al titolo: Sepp Kuss si presenta da campione in carica, Adam Yates e Joao Almeida sono particolarmente quotati, Enric Mas e Carlos Rodriguez sognano l’apoteosi in casa senza dimenticarsi di Enric Mas, attenzione all’ecuadoriano Richard Carapaz. L’Italia spera in una stoccata di Antonio Tiberi dopo aver ben figurato al Giro d’Italia, in gara anche Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Lorenzo Fortunato.

Il primo corridore partirà alle ore 17.23 e l’ultimo arriverà attorno alle ore 20.40. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro d’apertura della Vuelta di Spagna. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2024

Sabato 17 agosto

Ore 17.23 Partenza primo ciclista

Ore 20.40 circa Arrivo ultimo ciclista

STARTLIST CRONOMETRO VUELTA DI SPAGNA

17:23:00 218 MATE MARDONES Luis Angel EUS

17:24:00 203 *GUTIERREZ GONZALEZ Jorge EKP

17:25:00 197 *UMBA LOPEZ Abner Santiago AST

17:26:00 183 COQUARD Bryan COF

17:27:00 174 *LEEMREIZE Gijs DFP

17:28:00 164 *MARIT Arne IWA

17:29:00 158 RIES Michel ARK

17:30:00 145 HARPER Chris JAY

17:31:00 134 HAIG Jack TBV

17:32:00 121 MAS Enric MOV

17:33:00 114 *RAFFERTY Darren EFE

17:34:00 104 *GERMANI Lorenzo GFC

17:35:00 92 CAMPENAERTS Victor LTD

17:36:00 85 *RICCITELLO Matthew IPT

17:37:00 76 PLANCKAERT Edward ADC

17:38:00 64 DENZ Nico RBH

17:39:00 55 DE PESTEL Sander DAT

17:40:00 44 KONRAD Patrick LTK

17:41:00 36 PEDERSEN Casper SOQ

17:42:00 23 *HEIDUK Kim Alexander IGD

17:43:00 15 VINE Jay UAD

17:44:00 2 AFFINI Edoardo TVL

17:45:00 212 ABERASTURI IZAGA Jon EUS

17:46:00 206 PARRA CUERDA Jose Felix EKP

17:47:00 195 SCHELLING Ide AST

17:48:00 181 MARTIN Guillaume COF

17:49:00 178 VAN DEN BERG Julius DFP

17:50:00 167 ROTA Lorenzo IWA

17:51:00 156 *LE BERRE Mathis ARK

17:52:00 143 DE MARCHI Alessandro JAY

17:53:00 131 *TIBERI Antonio TBV

17:54:00 123 *CANAL BLANCO Carlos MOV

17:55:00 111 CARAPAZ Richard EFE

17:56:00 102 BYSTROM Sven Erik GFC

17:57:00 91 *VAN EETVELT Lennert LTD

17:58:00 87 *STRONG Corbin John IPT

17:59:00 71 GROVES Kaden ADC

18:00:00 67 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe RBH

18:01:00 51 O’CONNOR Ben DAT

18:02:00 47 VERGAERDE Otto LTK

18:03:00 32 ASGREEN Kasper SOQ

18:04:00 27 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar IGD

18:05:00 13 *DEL TORO ROMERO Isaac UAD

18:06:00 8 VAN BAARLE Dylan TVL

18:07:00 214 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUS

18:08:00 207 *RUIZ SEDANO Ibon EKP

18:09:00 192 *BRUSSENSKIY Gleb AST

18:10:00 186 HERRADA Jesus COF

18:11:00 172 *BITTNER Pavel DFP

18:12:00 161 MEINTJES Louis IWA

18:13:00 151 RODRIGUEZ Cristian ARK

18:14:00 142 *BERHE Welay JAY

18:15:00 132 CARUSO Damiano TBV

18:16:00 127 RUBIO REYES Einer Augusto MOV

18:17:00 115 SHAW James EFE

18:18:00 108 *THOMPSON Reuben GFC

18:19:00 95 LIVYNS Arjen LTD

18:20:00 82 BENNETT George IPT

18:21:00 77 RIESEBEEK Oscar ADC

18:22:00 66 *LIPOWITZ Florian RBH

18:23:00 52 ARMIRAIL Bruno DAT

18:24:00 41 *SKJELMOSE Mattias LTK

18:25:00 38 VERVAEKE Louis SOQ

18:26:00 24 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel IGD

18:27:00 12 *BARONCINI Filippo UAD

18:28:00 3 GESINK Robert TVL

18:29:00 211 JUARISTI ARRIETA Txomin EUS

18:30:00 205 *MIQUEL DELGADO Pau EKP

18:31:00 193 *GAROFOLI Gianmarco AST

18:32:00 185 IZAGIRRE Ion COF

18:33:00 176 *NABERMAN Tim DFP

18:34:00 162 *BRAET Vito IWA

18:35:00 155 HUYS Laurens ARK

18:36:00 144 *ENGELHARDT Felix JAY

18:37:00 135 KEPPLINGER Rainer TBV

18:38:00 122 ARCAS Jorge MOV

18:39:00 116 SWEENY Harrison EFE

18:40:00 106 PACHER Quentin GFC

18:41:00 94 KRON Andreas LTD

18:42:00 86 *SHEEHAN Riley IPT

18:43:00 72 *BALLERSTEDT Maurice ADC

18:44:00 62 ADRIA Roger RBH

18:45:00 56 GALL Felix DAT

18:46:00 42 CICCONE Giulio LTK

18:47:00 31 LANDA Mikel SOQ

18:48:00 22 DE PLUS Laurens IGD

18:49:00 18 SOLER Marc UAD

18:50:00 4 KRUIJSWIJK Steven TVL

18:51:00 213 *BERASATEGI GARMENDIA Xabier EUS

18:52:00 208 SOTO GUIRAO Antonio Jesus EKP

18:53:00 194 *LOPEZ GRANIZO Harold Martin AST

18:54:00 188 ELISSONDE Kenny COF

18:55:00 171 *POOLE Max DFP

18:56:00 165 *PAQUOT Tom IWA

18:57:00 157 OWSIAN Lukasz ARK

18:58:00 148 *ZANA Filippo JAY

18:59:00 138 TRAEEN Torstein TBV

19:00:00 128 *SANCHEZ MAYO Pelayo MOV

19:01:00 117 URAN Rigoberto EFE

19:02:00 103 GENIETS Kevin GFC

19:03:00 96 MONIQUET Sylvain LTD

19:04:00 88 TEUNS Dylan IPT

19:05:00 78 VERGALLITO Luca ADC

19:06:00 63 *ALEOTTI Giovanni RBH

19:07:00 53 BERTHET Clement DAT

19:08:00 48 VERONA Carlos LTK

19:09:00 37 *VANSEVENANT Mauri SOQ

19:10:00 21 *ARENSMAN Thymen IGD

19:11:00 14 SIVAKOV Pavel UAD

19:12:00 6 VALTER Attila TVL

19:13:00 217 MARTIN SANZ Gotzon EUS

19:14:00 204 *IRIBAR JAUREGI Unai EKP

19:15:00 198 *VINOKUROV Nicolya AST

19:16:00 182 *CHAMPION Thomas COF

19:17:00 173 HAMILTON Christopher DFP

19:18:00 168 TAARAMAE Rein IWA

19:19:00 153 GUERNALEC Thibault ARK

19:20:00 147 SCOTSON Callum JAY

19:21:00 137 SUTTERLIN Jasha TBV

19:22:00 124 *LAZKANO Oier MOV

19:23:00 118 CEPEDA Alexander Jefferson EFE

19:24:00 107 ROCHAS Remy GFC

19:25:00 98 WILSLY Jonas LTD

19:26:00 84 *RAISBERG Nadav IPT

19:27:00 73 HERMANS Quinten ADC

19:28:00 68 VLASOV Aleksandr RBH

19:29:00 58 *PARET PEINTRE Valentin DAT

19:30:00 45 OOMEN Sam LTK

19:31:00 33 CATTANEO Mattia SOQ

19:32:00 28 *TARLING Joshua IGD

19:33:00 16 YATES Adam UAD

19:34:00 5 *UIJTDEBROEKS Cian TVL

19:35:00 215 BOU COMPANY Joan EUS

19:36:00 202 *CASTRILLO ZAPATER Pablo EKP

19:37:00 191 FORTUNATO Lorenzo AST

19:38:00 187 LASTRA Jonathan COF

19:39:00 177 TUSVELD Martijn DFP

19:40:00 166 PETILLI Simone IWA

19:41:00 152 GESBERT Elie ARK

19:42:00 141 DUNBAR Edward JAY

19:43:00 133 GRADEK Kamil TBV

19:44:00 126 QUINTANA Nairo MOV

19:45:00 113 DOULL Owain EFE

19:46:00 101 GAUDU David GFC

19:47:00 97 SEPULVEDA Eduardo LTD

19:48:00 83 *FRIGO Marco IPT

19:49:00 75 MEURISSE Xandro ADC

19:50:00 65 GAMPER Patrick RBH

19:51:00 54 BOUCHARD Geoffrey DAT

19:52:00 46 *VACEK Mathias LTK

19:53:00 35 *LECERF William Junior SOQ

19:54:00 26 *RODRIGUEZ Carlos IGD

19:55:00 11 ALMEIDA Joao UAD

19:56:00 1 KUSS Sepp TVL

19:57:00 216 *ISASA LARRANAGA Xabier EUS

19:58:00 201 BERRADE FERNANDEZ Urko EKP

19:59:00 196 TEJADA Harold AST

20:00:00 184 FERNANDEZ Ruben COF

20:01:00 175 *LEIJNSE Enzo DFP

20:02:00 163 GOOSSENS Kobe IWA

20:03:00 154 GUGLIELMI Simon ARK

20:04:00 146 *SCHMID Mauro JAY

20:05:00 136 *MIHOLJEVIĆ Fran TBV

20:06:00 125 OLIVEIRA Nelson MOV

20:07:00 112 COSTA Rui EFE

20:08:00 105 KUNG Stefan GFC

20:09:00 93 DE GENDT Thomas LTD

20:10:00 81 WOODS Michael Russell IPT

20:11:00 74 *HOLLMANN Juri ADC

20:12:00 61 ROGLIC Primoz RBH

20:13:00 57 LAFAY Victor DAT

20:14:00 43 GEOGHEGAN HART Tao LTK

20:15:00 34 KNOX James SOQ

20:16:00 25 RIVERA VARGAS Brandon Smith IGD

20:17:00 17 MCNULTY Brandon UAD

20:18:00 7 VAN AERT Wout TVL

COME VEDERE LA VUELTA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.