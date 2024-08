Softball, rinviato l’esordio dell’Italia alla Coppa del Mondo U18: il motivo

Slitta l’esordio della Nazionale Under 18 di softball alla Coppa del Mondo 2024, competizione in programma questa settimana in Cina. Il debutto delle azzurrine era pianificato per oggi contro le padrone di casa, ma il match è stato rinviato a causa della forte pioggia abbattutasi al Pingtan Softball Stadium.

Il calendario della competizione subisce così una modifica sostanziale. Le nostre ragazze scenderanno in campo domani, giovedì 15 agosto, contro il Giappone, per poi ritrovarsi a disputare un doppio incontro nella giornata di venerdì 16.

Tra due giorni infatti l’Italia affronterà alle ore 3:00 il Perù, per poi sfidare alle 8:00 la Cina. Sabato invece sono previste le dispute con Paesi Bassi ( ore 3:00) e Porto Rico (ore 5:30).

Riportiamo di seguito il calendario aggiornato della Coppa del Mondo U18 per ciò che concerne gli impegni della Nazionale italiana.

COPPA DEL MONDO U18 SOFBTALL: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Giovedì 15 agosto, ore 05.30, Giappone – Italia

Venerdì 16 agosto, ore 03.00, Italia – Perù

Venerdì 16 agosto, ore 08.00, Italia – Cina

Sabato 17 agosto, ore 03.00, Italia – Paesi Bassi

Sabato 17 agosto, ore 05.30, Porto Rico – Italia