Softball: Italia, è finale agli Europei Under 22 in Polonia

L’Italia ha raggiunto la finale degli Europei Under 22 di softball. La Nazionale tricolore, anch’essa guidata da Federico Pizzolini nel ruolo di manager, è impegnata a Kutno, in Polonia, per disputare la rassegna continentale della categoria giovanile più alta possibile.

Per la squadra azzurra l’inizio è risultato essere da brividi, un 7-6 contro la Gran Bretagna pescato grazie a un singolo di Delia Manera capace, a basi piene, di mandare a segno Silvia Torre e di risultare così un walk off. Di seguito un altro, non facile 10-7 contro la Francia e poi un 15-0 sull’Austria e un 12-1 per una volta più agevoli contro la Germania.

Chiuso così l’opening round, è stato il tempo di andare ad affrontare il Super Round. Ieri la vittoria per 2-1 contro la Cechia, vissuta sull’onda dei primi due inning. Questa mattina la prima sconfitta, un netto 2-10 subito dai Paesi Bassi, replicato, ma a favore dell’Italia, contro Israele per 10-2.

E sarà proprio contro, ça va sans dire, il team olandese l’ultimo atto della rassegna continentale. Si giocherà domani alle 17:00, e la speranza è di continuare a mantenere un mattoncino su quello che è uno tra i mondi sportivi in cui l’Italia più costantemente persevera nel mantenere l’alto livello.