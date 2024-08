Softball: Italia sconfitta nella finale degli Europei Under 22 2024

Fatale la finale all’Italia negli Europei under 22 di Kutno, in Polonia, per quanto riguarda il softball. Le azzurre di Federico Pizzolini sono state sconfitte per 5-1 dai Paesi Bassi, ma è una finale che ha registrato tantissimo equilibrio fino al termine.

Nei fatti, l’ultimo atto vede soltanto due realizzazioni negli inning normali. Nel terzo, è Lacatena a trovare il singolo a sinistra che manda a segno Spiotta per l’1-0. La risposta olandese è pronta, e la firma Kwakernaak con un fuoricampo.

Lo stesso home run che, nell’extra inning, arriva e chiude direttamente la partita. Lo realizza Felix, ed è un vero e proprio unico colpo fatale per le azzurre, rimaste perfettamente dentro tutta una partita vissuta con Lacatena al lancio.

Scende dunque giù dal trono la squadra azzurra dopo i successi del 2018 e del 2022, mentre la Gran Bretagna si prende una combattutissima finale per il bronzo contro la Cechia, superata con il punteggio di 5-4.