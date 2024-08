Softball: Forlì imbattuta nel girone di Premier Cup 2024

Finisce da imbattuta l’Italposa Forlì nel primo girone di Premier Cup 2024, la principale Coppa europea per quanto riguarda l’ambiente del softball. Sul campo di Buttrio la formazione Campione d’Italia si libera bene anche delle britanniche The Mix, con un 14-2 che tutto dice in merito alla superiorità evidente delle tricolori.

Il match si divide sostanzialmente in due tronconi. Il primo è costituito dalla parte che riguarda i primi tre inning, particolarmente equilibrati nonostante nei primi due Forlì riesca a mettere a segno due punti. Nel primo, in particolare, ci pensa Cacciamani con la volata di sacrificio per Gasparotto, poi Maroni piazza il singolo al centro del 2-0 di Marchini.

Dalla quarta ripresa non c’è però più storia. Arrivano due singoli di Frazier e Laghi, entrambi da 2 RBI, poi la volata di sacrificio di Onofri e il punto su errore difensivo che vale l’8-0 nel citato inning. Nel quinto, poi, arrivano altri quattro singoli, tre da un punto e uno da due, insieme a un altro sacrificio, stavolta di Laghi. Segnano dall’altra parte Van der Meer e Van der Weide, ma non basta per evitare la manifesta.

Nel Super Round, domani, Forlì avrà già un doppio turno da sostenere, quello che prima vedrà l’Italposa sfidare le spagnole del Rivas Madrid alle 10:30 e, in serata, l’Olympia Haarlem, che non ha bisogno di presentazioni. In questo caso si entra in campo alle 20:00.