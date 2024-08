Softball: doppia vittoria importante per Forlì in Premier Cup 2024

Si è chiusa da poco una seconda giornata dai toni trionfali per l’Italposa Forlì nella European Premier Cup in corso di svolgimento a Buttrio, ormai una specie di capitale europea e non solo per il softball visti anche i Mondiali ospitati. Doppia vittoria nelle due partite giocate oggi nel girone B della massima competizione continentale.

In particolare, sostanzialmente all’ora di pranzo, gran bel segnale lanciato dalle forlivesi con il 6-0 ai danni delle Joudrs di Praga. Già decisivo il primo inning, con quattro punti che entrano dai singoli di Vigna e Gasparotto, ma soprattutto dallo spettacolare triplo di Frazier. L’asse Vigna-Moreland funziona ancora nella seconda ripresa e regala il 5-0. Il sesto punto giunge con le basi piene e la conseguente base su ball che Cacciamani è in grado di procurarsi.

In serata, invece, arriva il 5-1 sulle Vienna Metrostars. Si parte con Moreland che non lascia spazio all’immaginazione con il singolo che, nel terzo inning, manda a segno Giacometti. Nel quarto arrivano i singoli di Cacciamani da un punto e di Frazier da due e dunque è 4-0. Bettstein prova a salvare le viennesi nella sesta ripresa solo per vedere Cacciamani portare a casa il definitivo 5-1.

Forlì, nella giornata di domani, avrà l’impegno contro le britanniche The Mix e sarà l’ultimo della fase a gironi preliminare. Poi verrà il tempo del Super Round, quello che darà l’accesso alle gare che varranno le prime quattro posizioni.