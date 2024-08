Sofia Raffaeli bronzo alle Olimpiadi: “Speravo meglio, è l’inizio della carriera: posso dare tanto alla ritmica”

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, salendo sul terzo gradino del podio con il punteggio complessivo di 136.300 alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev e della bulgara Boryana Kaleyn. Primo alloro a cinque cinque per la 20enne marchigiana, già Campionessa del Mondo nel 2022 e due volte argento agli Europei.

Sofia Raffaeli ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Dopo la giornata di ieri ci ho creduto (in qualcosa in più dopo il primo posto in qualifica, n.d.r.) ma purtroppo dopo la perdita alla palla sapevo di dovere fare tutto bene. Speravo in meglio, mi accontento di questo: è l’inizio della carriera e sarà una carica in più per le prossime Olimpiadi“.

La marchigiana è diventata la prima italiana a salire sul podio dei Giochi in una prova individuale di ginnastica ritmica: “In questi ultimi anni mi è stato detto tante volte di avere fatto la storia, ancora non ci credo. Sono contenta per me e per chi mi supporta: è per loro che ho lottato fino all’ultimo, anche se ho fatto qualche errore: sono andata avanti come l’anno scorso non avrei fatto”.

L’azzurra ha proseguito: “Sono molto felice per la medaglia, festeggerò con chi mi vuole bene, ma per me è solo l’inizio perché so che posso dare tantissimo a questo sport, ne sono perdutamente innamorata dal primo giorno in cui sono arriva in palestra e voglio arrivare più in alto. La dedico alla mia famiglia e alla mia allenatrice Claudia Mancinelli, che nell’ultimo anno è stata il mio angelo custode, mi ha cresciuto tanto anche se non pensavo di poterlo fare: ha cambiato la mia mentalità e devo ringraziarla molto“.