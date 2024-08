Skateboard, chi è Dallas Oberholzer: in gara alle Olimpiadi a 49 anni!

Una leggenda del suo sport, in gara a 49 anni. Il sudafricano Dallas Oberholzer rende il “Park”, specialità dello skateboard, alle Olimpiadi di Parigi 2024, uno scontro generazionale con i più giovani interpreti della disciplina.

Arrivato alla sua seconda, e non si sa se ultima, Olimpiade – dopo quella di Tokyo -, Oberholzer ha chiuso il suo percorso nella capitale transalpina con un punteggio finale che non gli ha consentito però di centrare la finale, in programma per oggi (7 agosto) alle ore 17.30, di cui invece farà parte l’azzurro Alex Sorgente che ha totalizzato un best score di 91.14.

Il sudafricano, che ha iniziato con lo skate, addirittura negli anni ’80, quando tantissimi degli skater oggi in gara contro di lui non erano neppure nei pensieri dei loro genitori. Ma non è il solo veterano della disciplina, perché oltre a Oberholzer in concorso c’è anche il 51enne (!) Andrew Macdonald, atleta più esperto nel contest, proveniente dalla Gran Bretagna.

“Era la cosa più vicina a cui potevamo arrivare – ha dichiarato il sudafricano in un’intervista in merito all’inizio della sua passione per lo skate – un po’ come sognare di essere su una tavola da surf in California”, Dallas Oberholzer racconta la “vocazione” della sua vita, ma intanto continua a vivere un presente che gli sta portando l’infinito rispetto di tutti.