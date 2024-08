Sintayehu Vissa, un record italiano nei 1500m: “Mi prendo il record, la finale arriverà”. Ludovica Cavalli: “Mi assumo le mie responsabilità”

Due tempi che purtroppo non valgono l’accesso alla finalissima dei 1500 metri femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024, sulla pista dello Stade de France.

Sintayehu Vissa stampa un 3:58.11 che non si traduce in qualcosa di più in termini di avanzamento all’ultimo atto del contest, ma si prende un record italiano che resisteva da 42 anni, 3:58.65 a Tirrenia fatto segnare nel 1982 da Gabriella Dorio. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito FIDAL: “Per ora mi prendo il record, poi la finale arriverà e ce ne saranno altre di gare. È un onore essere la prima italiana a battere questo primato dopo tanti anni, mi ripaga del duro lavoro e delle scelte che ho fatto. La gara? Bellissima! Me l’avevano detto tutti che non avevo niente da perdere e quindi ho osato, pensando sempre a rimanere vicina a chi avevo davanti. Se devo crescere in questo modo, va bene così e qui ho vissuto un sogno”.

Questo invece il punto di vista di Ludovica Cavalli, che ha completato la sua prova con un tempo più alto di 4:03.59: “Mi assumo la responsabilità di quanto successo. Non sarei dovuta arrivare ai ripescaggi: è stato un anno difficile. Ho cercato di ritrovare serenità, ma non sono riuscita a farlo. Sono venuta qui per fare un’altra figura, mi dispiace: sono comunque fiera di me stessa”.

La finale dei 1500 metri femminili assegnerà le sue medaglie il 10 agosto, sabato, dalle ore 20:15.