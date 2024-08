Sinner-Zverev oggi in tv: programma semifinale Cincinnati, orario, chi gioca prima

Oggi, non prima delle ore 21.00 italiane, Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’altoatesino (n.1 del mondo) se la vedrà contro il tedesco (n.4 ATP) e sarà una sfida particolarmente attesa e probante per il nostro portacolori.

Sinner infatti ha un bilancio altamente negativo negli scontri diretti con il teutonico (4-1) e l’unico successo risale al 2020, sulla terra rossa del Roland Garros. Pertanto, sarà molto interessante verificare se il pusterese sarà in grado di cambiare la tendenza, raggiungendo l’atto conclusivo di un torneo prestigioso dove affronterà nell’eventualità il vincente della partita tra Holger Rune e Frances Tiafoe.

La semifinale del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si giocherà sul Center Court e sarà il terza sfida a partire dalle ore 17.00 italiane, ma inizierà comunque non prima delle ore 21.00 italiane. Ad aprire il programma saranno le due semifinali del torneo femminile: dalle ore 17.00 Swiatek-Sabalenka, non prima delle ore 19.00 Pegula-Badosa.

La diretta tv della semifinale con Jannik Sinner, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

SINNER-ZVEREV ATP CINCINNATI 2024 OGGI

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek POL vs [3] Aryna Sabalenka

2. J. Pegula USA vs P. Badosa ESP (non prima ore: 19:00)

3. [1] Jannik Sinner ITA vs [3] Alexander Zverev GER (non prima ore: 21:00)

4. Frances Tiafoe USA vs [15] Holger Rune DEN (non prima ore: 00:00)

5. L. Fernandez CAN / Y. Putintseva KAZ vs A. Muhammad USA / E. Routliffe NZL

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per il match di Sinner su OA Sport.