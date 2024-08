Sinner-Thompson oggi in tv, ATP Cincinnati 2024: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 16 agosto, Jannik Sinner tornerà in campo nel Masters1000 di Cincinnati. Dopo aver esordito dal secondo turno, in qualità di testa di serie n.1 e senza brillare particolarmente, l’altoatesino è atteso dalla sfida contro l’australiano Jordan Thompson. Sulla carta, una partita alla portata per il pusterese, che ha nel mirino l’approdo ai quarti di finale.

Sinner si augura di festeggiare così il suo 23° compleanno, ma di sicuro Thompson non sarà disposto a fare regali. Jannik, di conseguenza, dovrà esprimere il proprio miglior tennis e soprattutto trovare quella continuità al servizio che anche nella sfida contro l’americano Alex Michelsen non c’è stata.

Non ci sono precedenti tra i due, ma c’è una conoscenza reciproca abbastanza approfondita. L’italiano e l’aussie si sono spesso allenati insieme e conoscono bene le caratteristiche di gioco dell’altro. Thompson è un giocatore ben dotato al servizio e con un ottimo rovescio, mentre con il dritto fa un po’ più di fatica. Sarà dal lato destro che Sinner dovrà fare la differenza.

La sfida degli ottavi di finale di Jannik Sinner e Jordan Thompson nel Masters1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Sky Sport. La programmazione prevede Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-THOMPSON ATP CINCINNATI 2024

Venerdì 16 agosto

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek POL vs [15] Marta Kostyuk UKR

2. Gael Monfils FRA vs [2] Carlos Alcaraz ESP (non prima ore: 18:30)

3. [1] Jannik Sinner ITA vs Jordan Thompson AUS

4. [15] Holger Rune DEN vs Gael Monfils FRA OR [2] Carlos Alcaraz ESP (non prima ore: 21:00)

5. Frances Tiafoe USA vs Jiri Lehecka CZE

PROGRAMMA SINNER-THOMPSON ATP CINCINNATI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport