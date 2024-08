Sinner potrebbe giocare due partite oggi a Montreal: orari, avversari, tv, streaming

Jannik Sinner potrebbe giocare due partite oggi a Montreal, sede del Masters1000 di questa settimana. La perturbazione che si sta abbattendo in territorio nordamericano è importante e ha portato alla cancellazione dell’intero schedule di ieri. Per questo l’altoatesino potrebbe affrontare due partite, valide per gli ottavi e i quarti di finale.

Il primo avversario che il n.1 del mondo è il cileno Alejandro Tabilo, un giocatore che nel primo turno ha sconfitto Lorenzo Sonego. Un tennista mancino, molto dotato al servizio e con un dritto particolarmente ficcante e difficile da leggere. Non ci sono precedenti tra i due e questo sarà un ulteriore fattore da considerare.

Nell’eventualità di un successo contro il sudamericano, il nome del prossimo avversario potrebbe essere il russo Andrey Rublev o l’americano Brandon Nakashima, giustiziere del connazionale Tommy Paul nel turno precedente. Sarà quindi da valutare questo doppio impegno e come Jannik saprà gestirlo in caso di vittoria contro Tabilo.

Le sfide degli ottavi di finale e dei possibili quarti di finale di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montreal saranno trasmesse in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

JANNIK SINNER ATP MONTREAL 2024

Sabato 10 agosto

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis AUS vs [4] Hubert Hurkacz POL

2. [1] Jannik Sinner ITA vs [15] Alejandro Tabilo CHI (non prima ore: 18:30)

3. [13] Holger Rune DEN vs [2] Alexander Zverev GER

4. [1] Jannik Sinner ITA OR [15] Alejandro Tabilo CHI vs [Q] Brandon Nakashima USA OR [5] Andrey Rublev (non prima ore: 01:00)

5. Alejandro Davidovich Fokina ESP OR Matteo Arnaldi ITA vs Nuno Borges POR OR [PR] Kei Nishikori JPN

