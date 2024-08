Simone Biles risponde agli attacchi di Skinner: “Pigre e senza talento?”. Poi gli haters sui capelli e la mensa…

Simone Biles ha giganteggiato nella prima parte delle Olimpiadi di Parigi 2024, trascinando gli USA verso il trionfo nella gara a squadre davanti all’Italia e dominando il turno di qualificazione con il miglior punteggio dell’ultimo triennio in campo internazionale. La ginnasta più vincente di tutti i tempi si prepara per risplendere anche nel concorso generale individuale di Parigi 2024 (in programma alle ore 18.15 odierne) e insegue il secondo scettro della carriera dopo quello di Rio 2016, visto che a Tokyo 2020 non riuscì a essere protagonista a causa dei twisties. La fuoriclasse americana, che poi andrà a caccia di altre medaglie d’oro nelle finali di specialità (volteggio, trave, corpo libero), sta facendo parlare di sè anche al di fuori della pedana.

Nelle ultime ore sta tenendo banco la polemica con MyKayla Skinner, sua ex compagna di squadra con cui vinse ben tre gare a squadre ai Mondiali (2014, 2015, 2019). Pochi giorni fa la 27enne aveva criticato l’attuale compagine a stelle e strisce, tacciandola di essere priva di talento e di non lavorare duramente. Simone Biles ha replicato con un post sul suo profilo social, pubblicando la foto del successo nel team event con una chiara discalia: “Prive di talento, pigre, Campionesse Olimpiche“. Successivamente Skinner avrebbe bloccato la Campionessa del Mondo, la quale ha poi scritto: “Oops, sono stata bloccata“. Non è la prima volta che la medaglia d’argento al volteggio ai Giochi di Tokyo 2020 (gareggiò come individualista) parla dello stato della ginnastica americana e non è ben vista dalle vecchie compagne.

Simone Biles ha risposto anche agli haters (sempre da condannare), che l’avevano criticata per i capelli con cui ha gareggiato nella finale a squadre. La ginnasta ha scritto nelle Instagram Stories: “La prossima volta che volete commentare i capelli di una ragazza di colore, non fatelo. La maggior parte delle reazioni negative che riceviamo provengono dalla nostra stessa comunità, il che è un peccato. Non mi interessa davvero se i miei bordi non sono lisci. Ho capito e mi rendo conto che devo prendermi cura del mio aspetto fisico e mentale. Sto finalmente imparando ad amare i miei capelli, la consistenza che hanno e gli stili che posso realizzare“.

C’è stata anche una lamentela rivolta alla mensa del Villaggio Olimpico, criticata da moltissimi atleti: “Non penso che al Villaggio ci servano cucina francese come quella che potete mangiare fuori. Per gli atleti, è un po’ più….sana. Le pizza sono buone”. Le aveva fatto eco la compagna Hezly Rivera: “Non mi pare che sia molto buono, almeno quello che ci viene servito al ristorante. Penso che la gastronomia francese sia buona, ma quello che ci servono lì… non credo sia quanto si possa trovare di meglio“.