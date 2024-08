Simone Biles può diventare la donna più vincente di sempre alle Olimpiadi! Cosa serve nella sfida con Latynina

Simone Biles ha ampliato la propria collezione di medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi. Il trionfo nel concorso generale individuale le ha permesso di issarsi a quota sei titoli a cinque cerchi: a Rio 2016 festeggiò con la squadra, nell’all-around, al volteggio e al corpo libero; a Parigi 2024 ha già gioito nel team-event e sul giro completo. Alle esultanze sul gradino più alto del podio si aggiungono il bronzo alla trave a Rio 2016 e i due allori di Tokyo 2020 (argento con la squadra e bronzo sui 10 cm).

La fuoriclasse statunitense è stata incoronata Reginetta della Polvere di Magnesio per la seconda volta in carriera ed è così diventata la terza ginnasta di sempre a intonare le note del proprio inno nazionale per un successo nella gara regina a livello individuale. In predenza ci erano riuscite la sovietica Larisa Latynina (1956 e 1960) e la ceca Vera Caslavska (1964 e 1968), ma l’americana è la prima ad avere completato la doppietta in due edizioni non consecutive.

Simone Biles ha chiaramente messo nel mirino lo storico record di Larisa Latynina, che è la donna più vincente di sempre alle Olimpiadi (considerando tutti gli sport): nove medaglie d’oro nel cassetto. Simone Biles è ferma a sei e potrebbe ambire al pareggio, ma ha bisogno di imporsi in tutte le finali di specialità a cui è qualificata (volteggio, trave, corpo libero). Alla tavola è attesa da un grande duello con la brasiliana Rebeca Andrade, sui 10 cm dovrà superare la concorrenza cinese, al quadrato non dovrebbe esserci storia.

Al momento il fenomeno di Columbus ha eguagliato il numero di ori di due icone della ginnastica maschile come il giapponese Akinori Nakayama e il bielorusso Vitaly Scherbo. Sul fronte delle medaglie complessive alle Olimpiadi è a quota nove: le 18 di Latynina restano irraggiungibili, lunedì sera potrebbe essere massimo a quota 12 e per sperare di eguagliare la sovietica dovrebbe andare anche a Los Angeles 2028… Stiamo parlando del record femminile perché quello generale è fuori da ogni logica: 23 ori di Michael Phelps.