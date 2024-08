Scherma, Olga Kharlan trascina l’Ucraina alla medaglia d’oro nella sciabola femminile. Francia giù dal podio

Una fenomenale Olga Kharlan porta l’Ucraina alla medaglia d’oro nella prova a squadra di sciabola femminile. La straordinaria campionessa ucraina ha rimontato quasi da sola la Corea del Sud, trascinando la proprio nazionale alla vittoria sulla Corea del Sud con il punteggio di 45-42. Semplicemente impressionante Kharlan, che ha messo a segno 22 stoccate, vincendo per 9-5 l’assalto con Choi Sebin e poi l’ultimo clamorosamente per 8-2 contro Jeon Hayoung, che ha regalato l’oro all’Ucraina.

Enorme delusione per le padrone di casa della Francia, che si presentavano con l’oro e l’argento della prova individuale, Manon Apithy-Brunet e Sara Balzer. Le transalpine sono prima state sconfitte della Corea del Sud in semifinale e poi clamorosamente anche dal Giappone nella finalina del bronzo.

L’Italia è stata sconfitta subito nei quarti di finale dall’Ucraina per 45-37. Il quartetto composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio ed Irene Vecchi è stato poi battuto dall’Ungheria per 45-35 e poi ha battuto l’Algeria per 45-27.

Domani si chiudere il programma della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tocca alla prova a squadre di fioretto maschile e c’è grande attesa per il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi.