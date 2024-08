Scherma, il tabellone dell’Italia nella spada maschile e il sogno di ritrovare la Francia

La scherma italiana vivrà domani un’altra giornata importante, visto che è in programma la prova a squadra di spada maschile. L’Italia si presenta sicuramente tra le candidate ad una medaglia, dopo il titolo mondiale vinto lo scorso anno a Milano e l’argento europeo di qualche settimana fa. In entrambe le occasioni c’è stato il duello in finale contro la Francia, per una sfida che si potrebbe riproporre nuovamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il quartetto sarà composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini. Gli azzurri cominceranno il loro cammino contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. Una sfida che non dovrebbe dare troppi problemi agli italiani.

L’eventuale semifinale per l’Italia sarà contro la vincente della sfida tra il Giappone ed il Venezuela. Gli asiatici sono favoriti, ma attenzione ai sudamericani che sono una squadra molto compatta e che potrebbe anche regalare una sorpresa.

Chiaramente l’attesa è tutta per la finale dove come detto potrebbe esserci il duello tra Italia e Francia. I padroni di casa sono testa di serie numero uno e cominceranno contro l’Egitto in una sfida senza storia. In semifinale poi una tra Kazakistan ed Ungheria, aspettando poi, si spera, gli azzurri.