Scherma, fioretto a secco di ori per la seconda Olimpiade consecutiva. Anche la ‘cura Cerioni’ non ha portato la svolta

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si chiudono per la scherma azzurra con la medaglia d’argento nella prova a squadre di fioretto maschile. Un finale sicuramente amarissimo nella sfida contro il Giappone, con gli azzurri che sono totalmente crollati negli ultimi due assalti. Dopo Tokyo anche in Francia il fioretto chiude a secco di ori e con un bilancio di tre medaglie d’argento, anche se la mancanza del titolo olimpico si fa sentire.

Certamente pesa moltissimo l’esito della finale dell’individuale maschile, con le tantissime polemiche si sono venute a creare dopo la fine dell’assalto tra Filippo Macchi e Cheung Ka Long. Sicuramente la vittoria del fiorettista pisano avrebbe cambiato il giudizio sulla spedizione del fioretto azzurro, che paga purtroppo la sola medaglia dalle donne, che si presentavano con ambizioni enormi.

Il pensiero ovviamente va ai Mondiali di Milano con le fiorettiste capaci di fare tripletta nella prova individuale e poi di prendersi il titolo a squadre. Una rassegna iridata che aveva incoronato anche Tommaso Marini, ma quest’ultimo ha vissuto un’Olimpiade decisamente sottotono rispetto alle aspettative, con una cocente eliminazione nella prova individuale agli ottavi di finale.

Contro Stati Uniti e Giappone sono poi arrivate due amare sconfitte con le squadre. Le americane hanno dimostrato di essere più forti in questo momento, come ha detto poi anche la prova individuale. Anche contro i nipponici le sensazioni non sono mai state positive, con gli azzurri sempre ad inseguire una squadra comunque campione del mondo e che si presentava da numeri uno del ranking mondiale.

Sicuramente c’è tanta delusione anche perchè con l’arrivo di Stefano Cerioni il fioretto azzurro aveva avuto un Mondiale da assoluto protagonista e che invece nuovamente si è un po’ sciolto alle Olimpiadi. I rimpianti per i tanti assalti persi all’ultima stoccata sono tanti, ma anche qualche domanda per le controprestazioni in ambito olimpico bisogna porsele. Dominare agli Europei, in Coppa del Mondo e al Mondiale e poi non vincere neanche stavolta un oro olimpico fa sicuramente malissimo.