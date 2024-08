Rugby femminile, la Coppa Conference scatterà il 6 ottobre: formula e squadre partecipanti

La stagione nazionale 2024-2025 del rugby femminile verrà aperta dalla Coppa Conference, che scatterà il 6 ottobre 2024, mentre per il massimo campionato occorrerà attendere il 27 ottobre. Sono ammesse a partecipare 12 squadre, che saranno divise in quattro gironi da tre su base geografica.

Le partecipanti saranno le 8 squadre della Serie A élite 2024-2025, la compagine retrocessa in Serie A al termine della scorsa stagione e le tre formazioni che sono giunte in semifinali nella Serie A 2023-2024: la prima fase inizierà il 6 ottobre 2024 e terminerà il 23 marzo 2025.

Al termine della prima fase si disputeranno le semifinali, previste il 12 aprile 2025: le prime classificate giocheranno per il 1° posto, le seconde per la 5a posizione e le terze per la 9a piazza. Le finali, per tutti i piazzamenti, si giocheranno il 26 aprile 2025.

FORMULA E CALENDARIO COPPA CONFERENCE 2024-2025

Coppa Conference Femminile

Partecipanti: 12 squadre

Squadre aventi diritto a partecipare: le otto squadre del Campionato di Serie A Élite Femminile 2024/2025, la Retrocessa in Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 e le altre tre semifinaliste della Serie A nella stagione 2023/2024.

Durata:

Fase di qualificazione 6 ottobre – 23 marzo (quattro gironi da tre squadre ciascuno formati su base geografica, con gare di sola andata, 4 turni)

Semifinali dal 1° al 12° posto 12 aprile

Finali dal 1° al 12° posto 26 aprile.

La squadra prima classificata si aggiudicherà la Coppa Conference 2024/25.