QUARANTA! Giorgio Malan si supera ed è bronzo olimpico nel pentathlon! L’Italia sicura di eguagliare Tokyo 2020!

Era da Barcellona 1992, dal bronzo a squadre di Roberto Bomprezzi, Carlo Massullo e Gianluca Tiberti, che l’Italia non saliva sul podio olimpico del pentathlon moderno, ma bisogna tornare a Seul 1988, all’argento di Carlo Massullo, per ritrovare un azzurro a medaglia nell’individuale maschile: a Parigi 2024 è Giorgio Malan, all’esordio ai Giochi, a centrare la medaglia di bronzo, al termine di una gara tutta di rincorsa, culminata con il sorpasso decisivo nel corso dell’ultimo giro della prova di laser run.

Si tratta della medaglia numero 39 dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ed il bottino arriverà almeno a 40, come accaduto a Tokyo 2020, dato che domani l’Italia del volley femminile giocherà per l’oro: nell’ultima gara della storia dello sport del soldato con l’equitazione, che verrà rimossa e sostituita con la gara ad ostacoli dopo le Olimpiadi, la rincorsa di Malan al podio dei Giochi, partito oggi da quota 215 del ranking round di scherma, inizia proprio con il netto nel tempo nell’equitazione, che gli portano in dote 300 punti ed il sorpasso al connazionale Matteo Cicinelli, che fa 293 (partiva dai 220 della scherma), e passa dietro al compagno di squadra per 2 lunghezze.

Dopo un bonus round di scherma che vede subito eliminati i due italiani, il nuoto consolida il piazzamento tanto di Malan quanto di Cicinelli, dato che entrambi totalizzano 312 punti e si mettono in posizione da pretendenti al podio: davanti a tutti l’egiziano Ahmed Elgendy, con Malan 5° a 30″ e Cicinelli sesto a 32″, ma gli azzurri sono ad un tiro di schioppo dall’elvetico Alexandre Dallenbach ed il sudcoreano Jun Woongtae, secondo e terzo a 17″ dalla vetta, e dal nipponico Taishu Sato, quarto a 23″.

Nel laser run conclusivo, grazie al gran vantaggio acquisito, l’egiziano Ahmed Elgendy fa gara di testa per tutto il tempo e può sparare con relativa tranquillità amministrando il margine, ma alle sue spalle le posizioni si rimescolano continuamente, con gli azzurri a lungo quarto, Malan, e quinto, Cicinelli. Davanti ai due italiani pare essere lotta tutta asiatica per l’argento, con Sato che fiacca la resistenza di Jun e si invola verso la piazza d’onore.

Nell’ultimo giro da 600 metri, però, salta per aria, atleticamente parlando, il sudcoreano Jun, Malan lo salta a velocità doppia e subito lo stacca per evitare di andarsi a giocare la medaglia in volata: vince l’egiziano Ahmed Elgendy con 1555 punti, davanti al nipponico Taishu Sato, secondo a quota 1542, ma al terzo posto arriva un superlativo Giorgio Malan, medaglia di bronzo con 1536. Alle spalle dell’azzurro spunta il messicano Emiliano Hernandez, che piazza il miglior parziale nell’ultima prova e chiude quarto con 1532, ma a completare la gran giornata dell’Italia arriva anche il quinto posto di Matteo Cicinelli a quota 1527, il quale brucia in volata il sudcoreano Jun Woongtae, letteralmente esploso nel finale e crollato al sesto posto con 1526.