Quanti soldi sono costate le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi? Sfiorati i sette zeri: la cifra totale

Gli atleti italiani che sono saliti sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 resteranno per sempre nella storia dello sport tricolore e le medaglie conquistate nella capitale francese rimarranno in maniera imperitura nei loro cassetti della memoria (o in posti più sicuri…). Oltre alla gloria, però, i risultati conseguiti ai Giochi hanno anche garantiti interessanti assegni ai nostri portacolori: il Coni ha infatti previsto un premio di 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 per il bronzo. Quanti soldi sono costate le medaglie dell’Italia?

L’Italia ha conquistato dodici medaglie d’oro, ma alcune discipline prevedono la presenza di più di un atleta. Ad esempio la squadra di spada femminile (quattro atlete), il doppio femminile di tennis (due giocatrici), lo skeet a coppie miste (un uomo e una donna), il Nacra 17 (due velisti), la Madison femminile (due cicliste), il volley femminile (tredici pallavoliste). Questo significa che in realtà la medaglia d’oro è finita al collo di trentuno atleti e dunque la cifra complessiva ammonta a 5,58 milioni di euro.

Gli argenti sono invece tredici, ma vale lo stesso discorso fatto in precedenza: la squadra di ginnastica artistica è composta da cinque atlete, il 4 di coppia maschile è formato da quattro canottieri, la squadra di fioretto femminile prevede la presenza di quattro schermitrici e lo stesso vale per gli uomini, il due di coppia pl maschile prevede due azzurri in barca, due canoisti per il C2 500 m e due ciclisti per la Madison. Gli argenti sono così stati conquistati da 29 atleti diversi e dunque l’assegno totale è pari a 2,61 milioni di euro.

Il Bel Paese annovera quindici bronzi, ma entrando nel dettaglio si nota che che la 4×100 sl maschile ha portato sul podio sei nuotatori, che l’inseguimento a squadre maschile prevedeva la presenza di quattro ciclisti e che il terzo posto nell’all-around di ritmica è stato festeggiato da cinque ginnaste. Il totale di bronzi tornati nelle case degli atleti azzurri ammonta dunque a 27, per un esborso totale di 1,62 milioni di euro. Nel complesso, dunque, il Coni dovrà pagare 9,81 milioni di euro per le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUANTO SONO COSTATE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI

MEDAGLIE D’ORO: 31 atleti x 180.000 euro = 5,58 milioni di euro.

MEDAGLIE D’ARGENTO: 29 atleti x 90.000 euro = 2,61 milioni di euro.

MEDAGLIE DI BRONZO: 27 x 60.000 euro = 1,62 milioni di euro.

TOTALE: 9,81 milioni di euro.