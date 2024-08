Quanti soldi ha guadagnato l’Italia del volley con l’oro alle Olimpiadi: il montepremi di tutte le azzurre

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, surclassando gli USA con un secco 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver già travolto Serbia e Turchia con il massimo scarto. La nostra Nazionale ha demolito nell’ordine le Campionesse del Mondo, le Campionesse d’Europa e le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, andando a prendersi il tanto agognato oro a cinque cerchi: dopo aver superato lo scoglio dei quarti di finale per la prima volta nella storia, le azzurre sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio a cinque cerchi.

Si tratta di un trionfo epocale per le ragazze del CT Julio Velasco, che oggi corona il sogno dopo aver perso la finale di Atlanta 1996 alla guida della Generazione dei Fenomeni. A fare festa sono tredici ragazze: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; le palleggiatrici Alessia Orro e Carlotta Cambi; le schiacciatrici Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi; le centrali Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr, Marina Lubian; i liberi Monica De Gennaro e Ilaria Spirito (riserva). Saranno per sempre le Campionesse Olimpiche del torneo di volley femminile a Parigi 2024.

Il risultato agonistico è semplicemente enorme, anche perché l’Italia non aveva mai vinto un oro nella pallavolo alle Olimpiadi. Un trionfo negli sport di squadra ai Giochi era stato una prerogativa soltanto della pallanuoto e del calcio per il Bel Paese. Si tratta di un riscontro sportivo di elevatissima caratura, ma che ha anche un risvolto di un certo rilievo sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato l’Italia conquistando la medaglia d’oro nella volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024? Non è previsto un montepremi elargito dal CIO, ma tutte le atlete beneficeranno dell’assegno che verrà staccato dal Coni.

Il Comitato Olimpico Italiano ha infatti previsto un premio di 180.000 lordi per tutti gli italiani capaci di conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questa cifra spetterà a ciascuna giocatrice, non andrà divisa tra le tredici pallavoliste. Ciascuna godrà di un bonifico sul proprio conto corrente nei prossimi giorni pari a quell’importo. Si tratta di un esborso complessivo di 2,34 milioni di euro: 180.000 euro per ciascuna delle tredici atlete salite sul gradino più alto del podio.

