Quanti punti può guadagnare o perdere Jannik Sinner agli US Open? Gli scenari turno per turno e la classifica

Jannik Sinner si presenterà agli US Open da numero 1 del mondo: per la seconda volta in carriera inizierà un torneo dello Slam da leader del ranking ATP dopo aver goduto di questo status a Wimbledon poco più di un mese fa. Il tennista italiano, che in questa stagione ha già vinto tornei cinque(su tutti gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami e il Masters 1000 di Cincinnati), cercherà di farsi strada sul cemento di Flushing Meadows a New York, dove il torneo scatterà lunedì 26 agosto.

Jannik Sinner può fare affidamento su 9.360 punti, ma ora è in arrivo la cambiale degli US Open, ovvero i 180 punti guadagnati per il risultato ottenuto dodici mesi fa (gli ottavi di finale, dove venne sconfitto dal tedesco Alexander Zverev). Quanti punti può perdere o guadagnare Jannik Sinner nella prossima edizione del torneo? Se l’azzurro dovesse uscire tra il primo e il terzo turno perderebbe dei punti: 170 per il ko al debutto, 130 per lo stop al secondo turno, 80 per una sconfitta al terzo turno.

In sostanza il 23enne potrebbe scivolare, a seconda del turno in cui si fermerebbe, tra i 9.190 e i 9.280 punti. Se Jannik Sinner dovesse raggiungere almeno gli ottavi di finale, allora inizierebbe a guadagnare punti: 20 con gli ottavi, 220 con i quarti, 620 con la semifinale, 1.120 punti con la finale, 1.820 punti alzando al cielo il trofeo. Questa sarebbe dunque la progressione del punteggio nel ranking ATP: 9.380 con gli ottavi, 9.580 con i quarti, 9.980 con la semifinale, 10.480 con la finale, addirittura 11.180 vincendo il torneo.

QUANTI PUNTI PERDE O GUADAGNA SINNER AGLI US OPEN

Primo turno: perderebbe 170 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.190 punti.

Secondo turno: perderebbe 130 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.230 punti.

Terzo turno: perderebbe 80 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.280 punti.

Ottavi di finale: guadagnerebbe 20 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.380 punti.

Quarti di finale: guadagnerebbe 220 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.580 punti.

Semifinali: guadagnerebbe 620 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.980 punti.

Finale: guadagnerebbe 1.120 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 10.480 punti.

Vittoria: guadagnerebbe 1.820 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 11.180 punti.