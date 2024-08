Quanti punti perde Sinner? Sottratto il bottino di Indian Wells, la nuova classifica

Indian Wells 2024: Jannik Sinner esce in semifinale, battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ma incamera 400 punti per il ranking ATP. Oggi quei punti vengono tolti all’azzurro, a causa di una non negatività riscontrata da un test effettuato nel corso del torneo.

Ora che la vicenda è conclusa, con l’accertamento della contaminazione colposa e non dolosa, con l’azzurro che è stato ritenuto innocente per quanto accaduto, Sinner è stato privato dei punti guadagnati nell’occasione, per responsabilità oggettiva, anche per quel che compete i membri del suo team.

La contaminazione, avvenuta per contatto con un fisioterapista, costa a Sinner 400 punti nel ranking ATP: l’azzurro vede assottigliarsi il margine sui propri inseguitori, ma il grande vantaggio accumulato non mette in pericolo né la testa di serie numero 1 agli US Open, né il primato in graduatoria al termine dello stesso torneo.

RANKING SENZA I 400 PUNTI DI INDIAN WELLS

1 Jannik Sinner 9360 [Persi i 400 punti della semifinale di Indian Wells 2024]

2 Novak Djokovic 7460

3 Carlos Alcaraz 7360

4 Alexander Zverev 7035

5 Daniil Medvedev 6275

RANKING VIRTUALE SENZA I PUNTI DEGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 9180 (-180) [Comunque certo di restare numero 1 al termine degli US Open]

2 Alexander Zverev 6675 (-360) (-2505 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6640 (-720) (-2540 da Sinner)

4 Novak Djokovic 5460 (-2000) (-3720 da Sinner)

5 Daniil Medvedev 5075 (-1200) (-4105 da Sinner)