Quante tasse pagano gli italiani sui premi per le medaglie alle Olimpiadi? Il netto e la percentuale

Gli atleti italiani che sono saliti sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 resteranno per sempre nella storia dello sport tricolore e le medaglie conquistate nella capitale francese rimarranno in maniera imperitura nei loro cassetti della memoria (o in posti più sicuri…). Oltre alla gloria, però, i risultati conseguiti ai Giochi hanno anche garantiti interessanti assegni ai nostri portacolori: il Coni ha infatti previsto un premio di 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 per il bronzo.

Queste cifre, però, sono lorde. Quante tasse pagano gli atleti italiani sui premi meritati per le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024? L’articolo 30 del Dpr 600 del 1973 stabilisce che i premi riconosciuti agli sportivi sono tassati al 20%. L’aliquota è dunque pari al 20%, questo significa che chi ha conquistato l’oro dovrà pagare una tassa di 36.000 euro, dunque incasserà 144.000 euro. Per l’argento si pagano 18.000 euro, per un netto di 72.000 euro. Per il bronzo la tassa è di 12.000 euro per un netto di 48.000 euro.

QUANTE TASSE PAGANO GLI ITALIANI PER LE MEDAGLIE OLIMPICHE

20% dell’importo previsto dal Coni secondo l’articolo 30 del Dpr 600 del 1973.