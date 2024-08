Quante medaglie per abitante alle Olimpiadi? L’Italia si difende, Grenada la migliore! USA e Cina dispersive

Grenada è il Paese che ha conquistato più medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 in relazione alla sua popolazione: i bronzi di Anderson Peters (tiro del giavellotto) e Lindon Victor (decathlon) sono stati festeggiati calorosamente sull’isola nei Caraibi: una popolazione di circa 112.000 unità si è goduta due allori a cinque cerchi, dunque una media di circa 56.000 abitanti per medaglia. Grenada ha vinto la speciale classifica superando Dominica, che con l’oro di Thea Lafond nel salto triplo tocca quota 67.408 abitanti per medaglia, e Saint Lucia che si ferma a 92.050 persone per alloro grazie alle imprese di Julien Alfred (oro sui 100 e argento sui 200).

Uscendo dal contesto dei Paesi poco popolosi, spicca l’incredibile dato della Nuova Zelanda: 20 medaglie, ovvero una ogni 266.000 persone. Da annotare anche i dati di Australia (516.000), Ungheria (504.000) e Paesi Bassi (528.000). L’Italia ha conquistato 40 medaglie, ovvero un ogni 1,47 milioni: il Bel Paese si piazza al 37mo posto, dietro ad altre potenze come Gran Bretagna (24ma con 1,039) e Francia (25ma con 1,069), ma ampiamente davanti alla Germania (45ma con 2,56), agli USA (47ma con 2,66) e Spagna (48ma con 2,7). E la Cina? Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone non è facile svettare in questa graduatoria: 91 medaglie, ovvero una ogni 15,5 milioni di abitanti.

E la popolazione per numero di ori? Qui Dominica batte Saint Lucia (67.400 a 184.000), poi arrivano Nuova Zelanda (533.890) e Bahrain (850.800), mentre l’Italia è 28ma con un oro ogni 4,91 milioni di abitanti, in scia alla Gran Bretagna (4,82) e un po’ dietro alla Francia (4,28), mentre negi USA si festeggia un oro ogni 8,4 milioni di abitanti e in Cina uno ogni 35,2 milioni.