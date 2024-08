Quando si gioca Paolini-Andreescu, US Open 2024: definito l’orario, programma in chiaro, tv

Jasmine Paolini contro Bianca Andreescu. Atto III. Dopo il Roland Garros e Wimbledon, in cui si erano fronteggiate al terzo turno, si ripropone nuovamente il confronto tra l’azzurra e la canadese in occasione del match d’esordio agli US Open 2024. Le due si affronteranno dunque per il terzo torneo Slam consecutivo, con la toscana che proverà a conservare la sua imbattibilità andando alla ricerca della tripletta.

Il cemento di Flushing Meadows rischia però di favorire la nordamericana, capace di esaltarsi su questa superficie ed in questa manifestazione come dimostra il suo clamoroso trionfo del 2019 da teenager a New York. Fino a prova contraria ad oggi il ranking premia Paolini, numero 5 al mondo, mentre Andreescu non è testa di serie e rappresentava probabilmente il peggior sorteggio possibile al primo turno per le big del tabellone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Andreescu, primo turno degli US Open 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto ancora da definire) e Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA PAOLINI-ANDREESCU US OPEN 2024

Martedì 27 agosto

Quarto match dalle ore 17.00 (ma non prima dell’1.00 del 28 agosto) Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu – Diretta tv su Supertennis e Sky

In precedenza, sul Louis Armstrong Stadium, si disputeranno i match Collins-Dolehide, Ostapenko-Osaka e Lajovic-Medvedev.

PROGRAMMA PAOLINI-ANDREESCU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky (programmazione ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.