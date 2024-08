Quando si gioca Musetti-Kecmanovic, US Open 2024: ordine partite precedenti, orario, tv, streaming

Prosegue lo US Open 2024 e cominciano i secondi turni con una terza giornata che vedrà tre azzurri in campo: Matteo Berrettini, Lucia Bronzetti e Lorenzo Musetti. Il toscano affronterà Miomir Kecmanovic in una sfida tutt’altro che comoda.

Musetti che al primo turno ha dovuto superare un osso duro come Reilly Opelka, sconfitto in quattro set annullando ben cinque palle set per evitare di arrivare al quinto. Il carrarino ha fronteggiato un giocatore particolarmente ostico per le sue caratteristiche, difficilissimo da brekkare e riuscendo a scardinarlo con il giusto atteggiamento e la pazienza necessaria. Anche con Kecmanovic non sarà semplice: sulla lunga distanza e su questa superficie, il serbo si esprime bene.

Il match tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic sarà il terzo incontro dalle 17.00 sul Campo 5 dopo Krueger-Lehecka e Dart-Kostyuk. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su uno dei canali di Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-KECMANOVIC, US OPEN 2024 OGGI

CAMPO 5

Dalle ore 17.00

Krueger-Lehecka [32] – 2° turno uomini

Dart-Kostyuk [19] – 2° turno donne

Kecmanovic-Musetti [18] – 2° turno uomini

PROGRAMMA MUSETTI-KECMANOVIC, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), uno dei canali di Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport