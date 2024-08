Quando ricomincia l’atletica? Le gare dopo le Olimpiadi tra Diamond League e Mondiali U20: c’è il Golden Gala!

Le gare di atletica leggera hanno regalato grande spettacolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: una decina di giorni all’insegna di prestazioni sontuose e intense sfide per la conquista delle medaglie allo Stade de France e lungo le strade della capitale francese, dove le stelle del circuito internazionale hanno sfoggiato tutto il loro talento. La Regina degli Sport si è presa qualche giorno di meritato riposo, ma altre gare e altri eventi sono ormai all’orizzonte.

Quando ricomincia l’atletica dopo le Olimpiadi? Si riparte il 22 agosto con una tappa di Diamond League a Losanna: il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcherà in Svizzera, per poi andare in Silesia (Polonia) il 25 agosto. Il 30 agosto, invece, appuntamento imperdibile allo Stadio Olimpico di Roma con il Golden Gala: la tappa italiana della Diamond League intitolata a Pietro Mennea allieterà il pubblico della capitale.

I migliori prospetti, invece, saranno impegnati a Lima (Perù), dove dal 27 al 31 agosto si disputeranno i Mondiali Under 20. Da non perdere anche il tradizionale Palio della Quercia a Rovereto il 31 agosto. Questi sono i grandi appuntamenti di agosto dell’atletica dopo le Olimpiadi, ma poi si proseguirà fino a metà settembre quando ormai l’estate ci starà per salutare.

CALENDARIO ATLETICA DOPO LE OLIMPIADI

22 agosto Diamond League a Losanna (Svizzera)

25 agosto Diamond League in Silesia (Polonia)

27-31 agosto Mondiali Under 20 a Lima (Perù)

30 agosto Diamond League (Golden Gala) a Roma (Italia)

31 agosto Palio della Quercia a Rovereto (Italia)