Quando iniziano le Olimpiadi di Los Angeles 2028? Le date e il mese

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 si disputeranno da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Oggi si concludono i Giochi di Parigi 2024 ed è già il momento di pensare alla prossima rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda le discipline estive: occorrerà aspettare meno di quattro anni per riassaporare nuovamente il gusto della sacra fiamma e godersi una vera e propria abbuffata sportiva. Dopo due edizioni che si sono spalmate tra luglio e agosto, si tornerà ad avere l’intero evento in un unico mese: sarà la seconda parte del mese di luglio a tenere a battesimo l’evento più importante in assoluti.

Le Olimpiadi torneranno dunque negli Stati Uniti d’America a distanza di 32 anni da Atlanta 1996, prosegue il Giro dei Continenti dopo gli appuntamenti in Sudamerica (Rio 2016), Asia (Tokyo 2020) ed Europa (Parigi 2024). Gli appassionati italiani dovranno prepararsi a vere e proprie levatacce, considerando le nove ore di fuso orario: le gare inizieranno attorno alle ore 18.00 italiane, proseguiranno per tutta la sera e andranno avanti per tutta la notte, praticamente fino all’alba. L’Italia cercherà di essere grande protagonista come è riuscita a fare nelle ultime due edizioni toccando quota 40 medaglie.

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che arriveranno dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, terranno a battesimo anche nuovi sport come il cricket, il flag football, il lacrosse e lo squash oltre al ritorno di softball e baseball. Ci sarà così un incremento di eventi, rendendo i sedici giorni di gare ancora più intensi e appassionanti. Ricordiamo che l’organizzazione delle Olimpiadi 2032 è stata assegnata a Brisbane (Australia), mentre per il 2032 se ne riparlerà tra qualche anno: si ritornerà in Europa o verranno percorse altre vie?

QUANDO LE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028: LE DATE

Da venerdì 14 a domenica 30 luglio.