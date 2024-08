Quado gioca Sinner a Montreal? L’ipotesi di data dell’esordio, avversario, tv

Jannik Sinner tornerà presto in campo. Il n.1 del mondo è stato tra i grandi assenti del torneo olimpico di Parigi, concluso ieri con la vittoria strepitosa del serbo Novak Djokovic. Un evento nel quale Lorenzo Musetti ha rappresentato l’Italia più che degnamente ottenendo il bronzo al termine del suo percorso. Sinner, al centro delle critiche per la sua rinuncia a causa di una tonsillite, guarda avanti e in agenda c’è il Masters1000 di Montreal.

L’anno scorso in Canada diede il via alla sua ascesa, con la conquista del sui primo titolo 1000 in carriera, anche se in quel caso si giocava a Toronto. Un torneo nel quale ci saranno delle assenze rilevanti, come quelle di Djokovic, Carlos Alcaraz e di Musetti, ma che comunque conserva un livello di competitività importante.

Sinner, in qualità di testa di serie n.1, farà il proprio esordio nel secondo turno e giocherà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pedro Martinez e un tennista proveniente dalle qualificazioni. Il suo esordio dovrebbe essere giovedì 8 agosto, secondo i programmi previsti dagli organizzatori, in considerazione anche di possibili variazioni legate al meteo.

La sfida del secondo turno di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montreal sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER ATP MONTREAL 2024

Giovedì 8 agosto

Orario da definire Jannik Sinner vs Pedro Martinez/Qualificato – Secondo turno

