Perché Sinner-Zverev potrebbe diventare uno scontro diretto decisivo per il n.1. Ma occhio a Shelton

L’azzurro Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro affronterà nel penultimo atto di domani il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton. Vediamo cosa potrebbe accadere in caso di vittoria del tedesco nei quarti.

Nel ranking ATP il tennista teutonico è l’unico che matematicamente può ancora scavalcare Sinner al termine degli US Open, anche se la combinazione è di difficile realizzazione: Zverev dovrebbe infatti vincere il torneo sia a Cincinnati che agli US Open, salendo così a quota 9275, mentre Sinner, che ripartirebbe a New York da quota 8980, non dovrebbe andare oltre gli ottavi di finale.

Nella Race ATP Jannik Sinner al momento è primo con 6800 punti, mentre Zverev in caso di vittoria ai quarti si porterebbe a quota 5715, in terza posizione. Per diventare secondo, invece, il teutonico dovrebbe vincere anche lo scontro diretto con Sinner, salendo così a 5965, a -835 da Sinner, ma a +5 sullo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento secondo con 5960. In caso di successo finale a Cincinnati, invece, Zverev si porterebbe a quota 6315, a -485 dall’azzurro.