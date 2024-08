Perché Sinner-Zverev inizierà in ritardo: tempi di attesa prolungati a Cincinnati

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il confronto tra il numero 1 del mondo e il numero 4 del ranking ATP è il terzo il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 17.00 e con inizio non prima delle ore 21.00.

Ad aprire le danze è stato il confronto tra la polacca Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka (la numero 1 del circuito è stata sconfitta dalla numero 3 per 6-3, 6-3). A seguire è andato in scena l’incontro tra la statunitense Jessica Pegula e la spagnola Paula Badosa. L’americana si è imposta nel primo parziale per 6-2, ma nella seconda frazione si trovava sotto per 3-4 e servizio a favore.

A quel punto la pioggia ha fatto capolino sul cemento statunitense e la seconda semifinale femminile è stata interotta. Slitta così anche l’attesissima semifinale tra Sinner e Zverev: l’altoatesino e il tedesco dovranno attendere che la pioggia cessi in Ohio, aspettare che termini la sfida tra Pegula e Badosa, per poi scendere effettivamente in campo.

Le previsioni meteo non sono delle migliori: si preannuncia uno scroscio duraturo e intenso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, c’è il rischio che Jannik Sinner scenda in campo nella tarda serata italiana o addirittura nella notte.