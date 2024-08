Pattinaggio artistico a rotelle, i convocati dell’Italia per i World Skate Games tra certezze e ritorni

Manca sempre meno all’evento più atteso della stagione rotellistalica. Dall’8 al 22 settembre si alzerà infatti il sipario sui World Skate Games, il grande evento multisport che raggruppa in unico luogo, in questo caso l’Italia, tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla competizione internazionale. Le competizioni di pattinaggio artistico a rotelle come sappiamo si svolgeranno dall’8 al 22 ottobre alla Fiera di Rimini, e l’Italia si farà trovare pronta con una squadra adeguata per compiere l’obiettivo più ambito: vincere il medagliere.

Non ci sono particolari sorprese nelle convocazioni diramate dal Commissario Tecnico Fabio Hollan, il quale ha tenuto conto dei risultati dei Campionati Italiani di Ponte Di Legno per prendere le ultime decisioni. Malgrado tutto ci sarà spazio anche per atleti di alto profilo che non hanno potuto disputare la rassegna tricolore per fastidi fisici. Tra questi c’è Gioia Fiori, pronta a scendere in pista nella sua unica gara internazionale dell’annata sportiva debuttando in una categoria difficile come quella Senior femminile. Con lei ci saranno Benedetta Altezza, che in Val Canonica ha sfoggiato un miglioramento consistente, e la solidità di Micol Zangoli.

In campo maschile spazio invece ad Alessandro Liberatore, atleta che insegue una medaglia d’oro per cui dovrà fare necessariamente i conti con il muro delle furie rosse spagnole. Condivideranno la pista romagnola insieme al pattinatore anche Danilo Gelao ed Alex Chimetto.

Attesa poi nelle coppie per Alice Esposito-Federico Rossi, anche loro attesi ad una sorta di debutto in medias res per via dei problemi al piede avuti dalla dama negli scorsi mesi. Il goal in questi casi sarà completare una tripletta più che possibile, vista la presenza dei Campioni d’Europa Micol Mills-Tommaso Cortini e di Caterina Locuratolo-Jacopo Russo.

Obiettivo tripletta anche nella danza con un poster fortissimo guidato da Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, Caterina Artoni-Roul Allegranti e Martina Nuti-Nicholas Masiero. Sasso e Gherardo Altieri Degrassi cercheranno di fare la voce grossa anche nella Solo Dance, dove è prevista la partecipazione anche di Asya Sofia Testoni e di Giorgio Casella. Completano la categoria Senior (già arricchita dai gruppi, già annunciati in precedenza) poi gli atleti inline Elivs Martinello, Sofia Ciacia e Alessia Bilancioni. Di seguito la lista dei convocati, inclusi gli atleti di categoria Junior.

WORLD SKATE GAMES 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA

