Paralimpiadi, emozionante cerimonia d’apertura a Place de la Concorde: al via l’edizione di Parigi 2024

E’ iniziata ufficialmente la 17ma edizione delle Paralimpiadi con la Cerimonia d’Apertura, andata in scena tra Place de la Concorde e gli Champs-Elysées, a Parigi, alla quale hanno preso parte 4400 atleti per un totale di 184 delegazioni.

La consueta sfilata ha avuto luogo lungo il celebre viale della Ville Lumière: la delegazione dell’Italia, guidata dai portabandiera azzurri Ambra Sabatini e Luca Mazzone, nel complesso composta da 141 atleti, 70 uomini e 71 donne, da domani e per 11 giorni sarà in gara in 17 discipline.

Il racconto attraverso le immagini, la danza e la musica, della nascita e della crescita del movimento paralimpico mondiale ha fatto da preludio all’intervento del Capo di Stato francese, Emmanuel Macron, che ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Dopo l’ingresso della bandiera paralimpica e dell’esecuzione dell’inno ufficiale è finalmente giunto il momento della torcia paralimpica in Place de la Concorde: tra gli ultimi tedofori non transalpini anche un pezzo d’Italia grazie a Bebe Vio.

Sono stati infine cinque atleti paralimpici francesi ad accendere il braciere, ospitato, come accaduto durante le Olimpiadi, dalla mongolfiera, che ha poi spiccato il volo: a chiudere la cerimonia sono state le note di “Born to be alive“, brano del cantautore transalpino Patrick Hernandez. Ora spazio alle gare!