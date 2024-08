Paralimpiadi, Luca Pancalli: “Il raffronto con Tokyo può essere molto difficile, ma siamo ottimisti”

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della XVII edizione dei Giochi Paralimpici estivi, che andrà in scena a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre: l’Italia sarà presente con la delegazione più numerosa della storia, formata da 141 azzurri, 70 uomini e 71 donne, i quali saranno in gara in 17 discipline.

L’Italia punta a migliorare quanto fatto nella scorsa edizione di Tokyo 2020, in cui conquistò 69 medaglie, delle quali 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi, che portarono gli azzurri al nono posto nel medagliere, grazie al contributo decisivo del nuoto, che assicurò 39 podi, con 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi.

I due portabandiera dell’Italia saranno Ambra Sabatini e Luca Mazzone: in questi giorni la delegazione azzurra sta raggiungendo Parigi, ed oggi è partito alla volta della Francia anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Il numero uno dello sport paralimpico italiano, Luca Pancalli, ha affermato all’ANSA: “Le emozioni sono tantissime e sono sempre quelle che si accompagnano ad una spedizione paralimpica. Da un lato la soddisfazione di aver già raggiunto un risultato importante: la delegazione più ampia di sempre significa che le Federazioni, gli staff tecnici, le associazioni sportive di base e dei Corpi militari a cui appartengono gli atleti, il Comitato paralimpico stesso, hanno lavorato bene. Dall’altro, chiaramente, ora, si comincia a giocare veramente: incrociamo le dita; il raffronto con Tokyo può essere molto difficile, ma siamo ottimisti“.