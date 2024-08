Parabadminton, Rosa De Marco sfiderà la numero 1 del seeding nella fase a gironi delle Paralimpiadi

E’ stato effettuato il sorteggio della prima fase a gironi del parabadminton alle Paralimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra Rosa De Marco, qualificata nella classe SU5, è stata inserita nel Gruppo A con l’indiana Thulasimati Murugesan, testa di serie numero 1, e la lusitana Beatriz Monteiro.

Evitata la campionessa paralimpica in carica, la cinese Yang Qui Xia, sorteggiata nel Girone C. L’azzurra giocherà i due incontri previsti tra il 29 ed il 31 agosto, ma il calendario non è stato ancora stilato: la prima classificata del raggruppamento avrà accesso diretto alle semifinali, la seconda disputerà i quarti.

Il tecnico Enrico Galeani ha affermato al sito federale: “Siamo stati sorteggiati nel Gruppo A, con la testa di serie numero 1 al mondo, l’indiana Murugesan, e la portoghese Monteiro, alla sua seconda apparizione alle Paralimpiadi dopo Tokyo. Le due atlete SU5 hanno molta esperienza in campo internazionale, giocano un ottimo badminton, infatti nel singolare femminile raggiungono spesso il traguardo delle medaglie“.

Sulle potenzialità dell’azzurra: “Solo 9 atlete si sono qualificate per Parigi 2024 e rappresentano il meglio del panorama internazionale. De Marco è alla prima Paralimpiade, si è allenata mente e corpo per presentarsi in forma e con la voglia di esprimere tutto il suo potenziale. Credo in Rosa, ha la giusta grinta per farci sognare e per rappresentare al meglio il parabadminton italiano e tutto il movimento tifa per lei“.