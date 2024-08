Paolo Bertolucci loda Jannik Sinner in Finale a Cincinnati, ma l’anca…

Paolo Bertolucci è tra gli appassionati che ha avuto modo di seguire la partita di Jannik Sinner a Cincinnati contro Alexander Zverev. L’altoatesino si è imposto nella semifinale del torneo americano con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4), ma a preoccupare sono i problemi all’anca che Jannik ha manifestato nel corso del match, toccandosi più volte il fianco destro.

“Talvolta ho qualche fastidio, ma sento che è un problemino di entità diversa rispetto a quello del passato“, ha rivelato in conferenza stampa l’altoatesino, non essendo troppo focalizzato su questa criticità e piuttosto soddisfatto di poter affrontare la Finale del 1000 in Ohio contro il padrone di casa, Frances Tiafoe.

Bertolucci, attraverso un breve post su X, ha scritto: “Con testa e cuore (ma con qualche scricchiolio all’anca ?) Jannik Sinner raggiunge la Finale a Cincinnati“. Una descrizione fedele di quanto accaduto nella partita contro Zverev, vinta soprattutto con la testa e la voglia di andare oltre ogni ostacolo.

Sempre in conferenza, Sinner ha chiarito di non affrontare queste partite con lo spirito di rischiare più del dovuto, volendo sottolineare per l’appunto che il fastidio all’anca ci sia, ma non tale da compromettere la sua resa come era accaduto in primavera. Si spera che sia così e soprattutto ci si augura che questa situazione non vada a condizionarlo in vista degli imminenti US Open.