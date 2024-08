Paolini-Putintseva oggi, US Open 2024: programma, orario, tv, streaming

Oggi, sabato 31 agosto, Jasmine Paolini affronterà Yulia Putintseva nel terzo turno degli US Open 2024. Sul campo del Louis Armstrong Stadium di New York, la toscana (n.5 del mondo) giocherà contro l’insidiosa kazaka, puntando all’approdo negli ottavi di finale. L’azzurra, dopo aver raggiunto le Finali al Roland Garros e a Wimbledon, si augura di replicare anche negli States.

Non sarà semplice. Putintseva è la classica giocatrice che quando affronta tenniste meglio classificate di lei nella graduatoria mondiale sa esaltarsi. Paolini, per questo, dovrà fare attenzione. Fondamentale per l’allieva di Renzo Furlan il rendimento al servizio. Mettere in campo una serie incisiva di prima potrebbe dare a Jasmine quella fiducia di cui ha bisogno.

C’è solo un precedente che risale al 2021. Il riferimento è alla semifinale di Portorose, dove vinse l’italiana con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. Il target è quello di replicare, nella consapevolezza che ogni partita ha una storia diversa l’una e dall’altra. La nostra portacolori confida nel suo grande dritto, spesso decisivo nelle proprie vittorie.

La partita tra Jasmine Paolini e Yulia Putintseva, valida per il terzo turno degli US Open 2024, sarà la prima sul campo del Louis Armstrong Stadium (inizio programma dalle 17.00 italiane). La trasmissione del confronto sarà offerta in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-PUTINTSEVA OGGI US OPEN 2024

Sabato 31 agosto (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

Y. Putintseva KAZ vs J. Paolini ITA

S. Errani ITA vs D. Shnaider

G. Diallo CAN vs T. Paul USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. de Minaur AUS vs D. Evans GBR

B. Haddad Maia BRA vs A. Kalinskaya

PROGRAMMA PAOLINI-PUTINTSEVA US OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport